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CША передадут 500 аппаратов ИВЛ Франции и Мексике

​CША передадут 500 аппаратов ИВЛ Франции и Мексике

Соединенные Штаты намерены отправить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, после чего оборудование также поступит Испании и Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы производим сейчас сотни тысяч аппаратов ИВЛ. Все говорили об аппаратах, но никто не писал, что я способен разрешить проблему (достаточного числа ИВЛ), но я разрешил, - сказал глава американской администрации. - Я говорил сегодня (22 апреля - прим.) с рядом мировых лидеров, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции, отправим (определенное количество) Испании, Италии".

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