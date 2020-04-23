​CША передадут 500 аппаратов ИВЛ Франции и Мексике

Соединенные Штаты намерены отправить 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции, после чего оборудование также поступит Испании и Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы производим сейчас сотни тысяч аппаратов ИВЛ. Все говорили об аппаратах, но никто не писал, что я способен разрешить проблему (достаточного числа ИВЛ), но я разрешил, - сказал глава американской администрации. - Я говорил сегодня (22 апреля - прим.) с рядом мировых лидеров, чьи страны нуждаются в аппаратах. Мы отправляем 500 приборов Мексике, еще 500 Франции, отправим (определенное количество) Испании, Италии".