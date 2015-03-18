CША обеспокоены возможным размещением ядерного оружия России в Крыму

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ CША обеспокоены возможным размещением российского ядерного оружия в Крыму, заявил в среду председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси.

"Я видел это, меня это очень беспокоит и, конечно, я бы посоветовал не отводить часы к предыдущему опыту такого рода", - сказал Демпси на слушаниях в палате представителей конгресса США, отвечая на вопрос конгрессмена, знают ли американские военные о возможном размещении ядерного оружия в Крыму.

Ранее сообщалось, что в рамках внезапной проверки боеготовности в Крым могли быть переброшены стратегические ракетоносцы Ту-22М3, которые могут нести ядерное оружие, однако о планах направить собственно ядерные боеголовки в Крым Россия не сообщала.

"Есть вещи, которые делает Россия и которые выглядят провокационными по сути", — сказал Демпси. По его словам, "будут политические, дипломатические и, возможно, военные последствия в том, как мы выражаем нашу позицию, планируем, работаем с нашими союзниками, чтобы ответить на эти провокации".

Россия ранее заявляла о беспрецедентном росте активности НАТО у своих границ. США, напротив, заявляют, что российские вооруженные силы действуют "необычно" и увеличивают свое присутствие в мире с помощью полетов стратегических бомбардировщиков. США также повышают военное присутствие в Восточной Европе, чтобы "дать гарантии союзникам" против России, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".