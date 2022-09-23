ЦРУ запустило собственный подкаст

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в четверг запустило свой собственный подкаст, получивший название The Langley Files.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в четверг запустило свой собственный подкаст, получивший название The Langley Files.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гостем первого выпуска стал директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Вы правы, разведслужбы должны собирать секреты, хранить их, а не раскрывать. Обычно мы работаем в тени..., наши успехи покрыты тайной, а наши неудачи болезненно заметны... Однако я убежден,… что в нашей демократии, где доверие к институтам в дефиците, важно пытаться максимально объяснить, кто мы, немного демистифицировать то, что мы делаем", - заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс рассказал, что он любит фильмы о шпионах, однако признался, что в действительности работа разведслужб сильно отличается от того, что показывают в кино. "Большим заблуждением... является то, что разведка в реальной жизни - это гламурный мир агентов-одиночек, мир Джеймса Бонда, Джейсона Борна и Джека Райана, мир героев, которые водят быстрые машины, обезвреживают бомбы и самостоятельно разрешают мировые кризисы каждый день. Должен сказать, что это постоянный источник шуток для моих жены и дочери, которые никогда не перестают напоминать мне, что я не совсем соответствую этому имиджу, поскольку мне комфортнее ездить на нашем Subaru Outback 2013 года выпуска, соблюдая все ограничения скорости", - продолжил глава базирующегося в Лэнгли (штат Вирджиния) ведомства.

"Правда заключается в том, что разведка - это во многом командный спорт. Это профессия, предполагающая тяжелую коллективную работу, разделение рисков, а также выдающуюся общую самоотверженность. Каждый день наши сотрудники выполняют тяжелую работу в трудных местах по всему миру... Это не всегда подразумевает быстрые машины и одиночные героические поступки, но у наших сотрудников нет нехватки мужества, мастерства и изобретательности", - продолжил Бернс. Примером такой коллективной работы, по его утверждению, является сбор американскими спецслужбами данных о ситуации вокруг Украины перед началом военных действий, а также ликвидация в Афганистане главаря террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири.

Послушать подкаст можно на отдельном сайте, а также через различные сервисы потокового аудио.