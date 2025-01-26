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ЦРУ склоняется к версии об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

ЦРУ склоняется к версии об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.
Другие страны
26 января 2025 г. 02:08
ЦРУ склоняется к версии об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

До этого на протяжении нескольких лет ЦРУ заявляло, что не обладает достаточной информацией, чтобы понять, перешел вирус от животного к человеку естественным путем или в результате лабораторной утечки.

По сведениям источников The New York Times, изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющей информации. Этот анализ начался еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена, а его итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который ранее неоднократно выступал с призывами "наказать" Китай за сокрытие происхождения COVID-19 и обстоятельств распространения вируса, а также лишить Пекин права проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.

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