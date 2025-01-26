ЦРУ склоняется к версии об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times.

До этого на протяжении нескольких лет ЦРУ заявляло, что не обладает достаточной информацией, чтобы понять, перешел вирус от животного к человеку естественным путем или в результате лабораторной утечки.

По сведениям источников The New York Times, изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющей информации. Этот анализ начался еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена, а его итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который ранее неоднократно выступал с призывами "наказать" Китай за сокрытие происхождения COVID-19 и обстоятельств распространения вируса, а также лишить Пекин права проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.