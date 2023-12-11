ЦРУ предупредило Ирак о последствиях атак на американские объекты

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о "серьезных последствиях", которые будут приняты Вашингтоном в случае, если Багдад не предпримет действий по прекращению атак

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о "серьезных последствиях", которые будут приняты Вашингтоном в случае, если Багдад не предпримет действий по прекращению атак на американские объекты.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на иракского чиновника.

Предупреждение Бернса связано с участившимися случаями нападений на объекты США в Ираке. Как отметило агентство, американские силы в Ираке и Сирии с 7 октября были атакованы как минимум 84 раза. Ранее заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на американские базы в Ираке и Сирии имеют крайне большое значение для прекращения израильской агрессии против сектора Газа.

8 декабря портал Shafaq News сообщил, что посольство США в "зеленой зоне" в центре Багдада, где расположены иракские госучреждения и иностранные дипмиссии, подверглось ракетной атаке. По его сведениям, несколько ракет было выпущено по территории посольства США, также были слышны звуки взрывов. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги. Агентство AFP проинформировало, что в районе посольства упали три ракеты, выпущенные боевиками. В результате атаки никто не пострадал. Посольство США в комментарии для AFP призвало власти Ирака обеспечить защиту дипломатического персонала и военных объектов западной коалиции по борьбе с террористами.

Как заявил американский чиновник AP, Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора также сообщил ас-Судани, что Вашингтон ожидает от правительства Ирака действий по предотвращению нападений на американские объекты.