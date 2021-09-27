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ЦРУ обсуждало возможность убийства основателя WikiLeaks Ассанжа

ЦРУ обсуждало возможность убийства основателя WikiLeaks Ассанжа Ряд представителей администрации США и сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) высокого ранга обсуждали в 2017 году возможность похищения и даже убийства основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 03:57
ЦРУ обсуждало возможность убийства основателя WikiLeaks Ассанжа
Джулиан Ассанж

Ряд представителей администрации США и сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) высокого ранга обсуждали в 2017 году возможность похищения и даже убийства основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье портал Yahoo News, ссылаясь на неназванных бывших чиновников и лиц, занимавшихся контрразведкой.

Разработанный ЦРУ план похищения Ассанжа "вызвал горячие споры" в администрации занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа по поводу законности и практичности такой операции. "Некоторые сотрудники администрации и ЦРУ высокого ранга рассматривали (возможность) убийства Джулиана Ассанжа, запрашивали варианты того, как можно это сделать. Дискуссии о похищении или убийстве проходили на самом высоком уровне в администрации", - цитирует портал одного бывшего представителя спецслужбы.

Подобные внутренние планы были частью кампании против WikiLeaks. Разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsində Assanjın öldürülməsi müzakirə edilib

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