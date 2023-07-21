ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия в Украине.
Как передает
"На сегодня мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия", - заявил Бернс, отметив, что США "крайне пристально следят за этим".
При этом он указал, что "бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в конце сентября 2022 года, что все ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие, четко обозначены в ее военной доктрине.