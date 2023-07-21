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ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия

ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия в Украине.
Другие страны
21 июля 2023 г. 08:35
ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия в Украине.

Как передает Report, об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"На сегодня мы не наблюдаем каких-либо признаков, указывающих на подготовку к использованию ядерного оружия", - заявил Бернс, отметив, что США "крайне пристально следят за этим".

При этом он указал, что "бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в конце сентября 2022 года, что все ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие, четко обозначены в ее военной доктрине.

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Версия на английском языке CIA sees no signs of Russia's preparations to use nuclear weapons
Версия на азербайджанском языке MKİ Rusiyanın nüvə silahından istifadə etməyə hazırlaşdığına dair heç bir əlamət görmür

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