ЦРУ наградило саудовского принца за борьбу с терроризмом

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ Майк Помпео наградил саудовского кронпринца Мухаммеда бен Наифа медалью за заслуги в борьбе с терроризмом, cообщает Report cо ссылкой на саудовское официальное агентство SPA.

ЦРУ отметило кронпринца за "отличную разведывательную работу в сфере антитеррора и вклад в достижение международной безопасности и мира".

Медаль носит имя директора ЦРУ с 1997 по 2004 год Джорджа Тенета.

Отметим, Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд 10 февраля после посещения Анкары.