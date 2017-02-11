ЦРУ наградило саудовского принца за борьбу с терроризмом

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ Майк Помпео наградил саудовского кронпринца Мухаммеда бен Наифа медалью за заслуги в борьбе с терроризмом, cообщает Report cо ссылкой на саудовское официальное агентство SPA.
ЦРУ отметило кронпринца за "отличную разведывательную работу в сфере антитеррора и вклад в достижение международной безопасности и мира".
Медаль носит имя директора ЦРУ с 1997 по 2004 год Джорджа Тенета.
Отметим, Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд 10 февраля после посещения Анкары.
News DepartmentАвтор новости
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