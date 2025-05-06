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Credit Suisse выплатит $511 млн за помощь американцам в сокрытии более $4 млрд

Credit Suisse выплатит $511 млн за помощь американцам в сокрытии более $4 млрд Швейцарский банк Credit Suisse выплатит Минюсту США около $511 млн, чтобы урегулировать уголовное дело о сговоре с американскими налогоплательщиками с целью сокрытия более $4 млрд на 475 офшорных счетах.
Другие страны
6 мая 2025 г. 03:25
Credit Suisse выплатит $511 млн за помощь американцам в сокрытии более $4 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse выплатит Минюсту США около $511 млн, чтобы урегулировать уголовное дело о сговоре с американскими налогоплательщиками с целью сокрытия более $4 млрд на 475 офшорных счетах.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном письменном заявлении американского ведомства.

Как отмечается в документе, этот сговор позволил "сверхсостоятельным и состоятельным частным клиентам" швейцарской корпорации уклоняться от уплаты налогов в США с 2010 по 2021 год. "Тем самым Credit Suisse AG совершил новые преступления и нарушил соглашение о признании вины, заключенное с Соединенными Штатами в мае 2014 года", - говорится в сообщении Минюста.

Компания признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью оказания помощи и содействия в подготовке ложных налоговых деклараций в суде штата Вирджиния.

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