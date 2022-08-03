Cпикер конгресса США покидает Тайвань после визита на остров

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси покидает Тайвань после визита.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси покидает Тайвань после визита.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В сети появились кадры, на которых американский политик прощается с местными политиками и поднимается на свой борт.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Согласно планам, она должна была провести видеоконференцию в своем отеле утром 3 августа, а также посетить законодательное собрание острова, провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и поучаствовать в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.

В пресс-службе политика заявили, что "ее визит является свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии", а также не противоречит политике Соединенных Штатов в отношении КНР. При этом МИД Китая выразил решительный протест из-за ее визита на остров.

Ранее сообщалось, что прошла встреча Пелоси с главой администрации Цай Инвэнь.