Cпикер конгресса США покидает Тайвань после визита на остров

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси покидает Тайвань после визита.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
В сети появились кадры, на которых американский политик прощается с местными политиками и поднимается на свой борт.
Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Согласно планам, она должна была провести видеоконференцию в своем отеле утром 3 августа, а также посетить законодательное собрание острова, провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и поучаствовать в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.
В пресс-службе политика заявили, что "ее визит является свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии", а также не противоречит политике Соединенных Штатов в отношении КНР. При этом МИД Китая выразил решительный протест из-за ее визита на остров.
Ранее сообщалось, что прошла встреча Пелоси с главой администрации Цай Инвэнь.