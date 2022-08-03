О нас

Cпикер конгресса США покидает Тайвань после визита на остров

Cпикер конгресса США покидает Тайвань после визита на остров Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси покидает Тайвань после визита.
Другие страны
3 августа 2022 г. 14:06
Cпикер конгресса США покидает Тайвань после визита на остров

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси покидает Тайвань после визита.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В сети появились кадры, на которых американский политик прощается с местными политиками и поднимается на свой борт.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Согласно планам, она должна была провести видеоконференцию в своем отеле утром 3 августа, а также посетить законодательное собрание острова, провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и поучаствовать в приветственном обеде в историческом правительственном особняке для почетных гостей.

В пресс-службе политика заявили, что "ее визит является свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии", а также не противоречит политике Соединенных Штатов в отношении КНР. При этом МИД Китая выразил решительный протест из-за ее визита на остров.

Ранее сообщалось, что прошла встреча Пелоси с главой администрации Цай Инвэнь.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çinin hədələri havada qaldı, Pelosinin təyyarəsi Tayvanı tərk edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 14:05
МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников
МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников
3 августа 2022 г. 13:12
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
3 августа 2022 г. 11:57
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
2 августа 2022 г. 16:44
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
2 августа 2022 г. 12:38
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
2 августа 2022 г. 11:52
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
2 августа 2022 г. 11:34
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
2 августа 2022 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi