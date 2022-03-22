Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing

Спасатели пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который потерпел крушение в понедельник на юге КНР.
Как передает Report, об этом сообщило
Телеканал со ссылкой на спасателей указывает, что на месте происшествия обнаружены обломки самолета, однако пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа пока не найдены.
Согласно опубликованным телевидением кадрам, спасателям также удалось найти некоторые личные вещи, в частности обгоревшие кошельки и документы. Ранее авиакомпания отметила, что на борту самолета не было иностранных пассажиров.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Они осложняются погодными условиями.