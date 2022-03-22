О нас
Аудио новости

Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing

Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing Спасатели пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который потерпел крушение в понедельник на юге КНР.
Другие страны
22 марта 2022 г. 07:58
Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing

Спасатели пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который потерпел крушение в понедельник на юге КНР.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Телеканал со ссылкой на спасателей указывает, что на месте происшествия обнаружены обломки самолета, однако пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа пока не найдены.

Согласно опубликованным телевидением кадрам, спасателям также удалось найти некоторые личные вещи, в частности обгоревшие кошельки и документы. Ранее авиакомпания отметила, что на борту самолета не было иностранных пассажиров.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Они осложняются погодными условиями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rescuers searching for bodies of passengers of crashed Boeing in China
Версия на азербайджанском языке Çində qəzaya uğrayan “Boeing 737”nin sərnişinlərinin meyitləri hələ tapılmayıb

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
Армия Азербайджана в Отечественной войне – образец достойного поведения
19 марта 2022 г. 10:28
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
15 марта 2022 г. 13:42
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
16 марта 2022 г. 08:58
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант
19 марта 2022 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi