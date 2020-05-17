​COVID-19 выявили у 1 622 военнослужащих России

Коронавирус обнаружили у 1 622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1 216 - в вузах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"По состоянию на 16 мая... в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 622 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 364 человек; в изоляторах по месту службы – 546 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек; изолированы на дому – 693 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 721 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1 216 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 250 человека; в изоляторах по месту службы – 807 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 33 человека; изолированы на дому – 126 человек", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 18 человек с коронавирусом, выздоровели 290.

"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ – 390 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 47 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 53 человека, изолированы на дому – 288 человек, в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.