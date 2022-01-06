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COVID-19 может стать эндемическим заболеванием для Африки

COVID-19 может стать эндемическим заболеванием для Африки Низкие темпы вакцинации от коронавируса в Африке могут привести к тому, что данное заболевание станет эндемическим для континента и будет постоянно присутствовать среди его населения.
Другие страны
6 января 2022 г. 21:13
COVID-19 может стать эндемическим заболеванием для Африки

Низкие темпы вакцинации от коронавируса в Африке могут привести к тому, что данное заболевание станет эндемическим для континента и будет постоянно присутствовать среди его населения.

Как передает Report, об этом заявил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на состоявшемся в ЮАР брифинге.

"Если к концу нынешнего 2022 года в Африке не произойдет увеличения масштабов вакцинации до уровня выше 70-80% населения, то мы можем оказаться в ситуации, когда COVID-19 станет для континента эндемической болезнью", - цитирует его местное издание TimesLIVE. Согласно последним данным Africa CDC, на текущий день менее 10% населения Африки прошло полный курса вакцинации от коронавируса.

Нкенгасонг также отметил, что строгие карантинные меры не являются больше лучшим способом сдерживания распространения коронавирусной инфекции. "Период, когда мы использовали жесткие ограничения как инструмент борьбы с COVID-19, закончился, - отметил он. - По мере увеличения числа вакцинированных от коронавируса людей следует более тщательно и сбалансированно использовать меры по ограничению экономической и социальной активности населения".

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Африке число инфицированных коронавирусом составило с начала пандемии 9 288 082, из них 225 833 человека умерли.

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