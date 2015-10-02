Cоветница премьер-министра Израиля подозревается в мошенничестве

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Cоветница премьер-министра Израиля 38-летняя Перах Лернер подозревается в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, Лернер была допрошена в связи с подозрениями по поводу использования своего общественного положения для продвижения частных деловых интересов ее мужа Ави Лернера, занимающегося PR-бизнесом.

В ходе следственных действий были изъяты компьютеры и документация.

Перах Лернер с 2009 года является советником премьер-министра Биньямина Нетаниягу по законодательству и парламентской деятельности, она отвечала за связи канцелярии главы правительства с Кнессетом.