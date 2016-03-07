Cовет МАГАТЭ обсудит борьбу с вирусом Зика и выполнение Ираном ядерного соглашения

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) соберется на первое в текущем году заседание, чтобы обсудить традиционные региональные проблемы, связанные с ядерными программами Ирана, КНДР и Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в этот раз на повестке дня, помимо текущих, стоит и не совсем обычный вопрос - техническое сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна по стерилизации комаров, переносящих вирус Зика, сообщила пресс-служба агентства.