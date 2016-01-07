Cовет безопасности ООН осудил проведенные КНДР ядерные испытания

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН провел консультации в связи с ядерным испытанием, проведенным Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, члены Совета решительно осудили такие действия и приступили к работе над новой резолюцией, которой будут введены дополнительные санкции в отношении Пхеньяна.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили это испытание, которое является очевидным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН 1718 2006 года, 1874 2009 года, 2087 и 2094 2013 года, а также режима нераспространения, и, таким образом, является очевидной угрозой международному миру и безопасности", - говорится в заявлении Председателя Совета Безопасности ООН, с которым он выступил от имени всех его членов.

Члены Совета напомнили, что ранее они уже заявляли о готовности принять дополнительные меры в случае новых ядерных испытаний в КНДР. Председатель заявил, что в свете этих обязательств и серьезности нарушения, Совет Безопасности немедленно приступит к работе над новой резолюцией, предусматривающей такие меры.