О нас

Cовбез ООН призвал Пакистан и Индию избегать военных конфликтов

Cовбез ООН призвал Пакистан и Индию избегать военных конфликтов Cовбез ООН призвал Пакистан и Индию избегать военных конфликтов в пользу ведения переговоров.
Другие страны
6 мая 2025 г. 13:45
Cовбез ООН призвал Пакистан и Индию избегать военных конфликтов

Cовбез ООН призвал Пакистан и Индию избегать военных конфликтов в пользу ведения переговоров.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источник в МИД Пакистана.

"Они призвали к диалогу и дипломатии, чтобы ослабить напряженность и избежать военной конфронтации, решить вопрос мирно", - отметил он.

В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось закрытое заседание, посвященное обсуждению данного вопроса. Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость избегать военной конфронтации сторон, которая, по его словам, легко может выйти из-под контроля.

В настоящее время Пакистан является непостоянным членом Совбеза ООН, Индия же не входит в него, но ведет переговоры с другими членами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UN Security Council urges Pakistan and India to avoid military conflicts
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ Pakistan və Hindistanı hərbi münaqişələrdən çəkinməyə çağırıb

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi