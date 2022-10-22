Cотрудники TotalEnergies возобновили забастовку во Франции, требуя повышения зарплат

Сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies возобновили забастовку на топливном складе предприятия, расположенном в коммуне Фейзен на востоке Франции, продолжая требовать повышения зарплат.
Как передает
"Забастовка продлится минимум до понедельника", — сказал представитель CGT.
По его словам, в забастовке принимают участие примерно 130 сотрудников предприятия. Бастуют около 90% работников склада, ответственных за поставки топлива во всем регионе. Они начали стачку 27 сентября, требуя от правительства повысить им зарплаты минимум на 10% на фоне инфляции.
Как отметил телеканал BFM, из-за забастовки на 13% АЗС в стране наблюдаются перебои с поставками топлива.