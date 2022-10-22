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Cотрудники TotalEnergies возобновили забастовку во Франции, требуя повышения зарплат

Cотрудники TotalEnergies возобновили забастовку во Франции, требуя повышения зарплат Сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies возобновили забастовку на топливном складе предприятия, расположенном в коммуне Фейзен на востоке Франции, продолжая требовать повышения зарплат.
Другие страны
22 октября 2022 г. 19:16
Cотрудники TotalEnergies возобновили забастовку во Франции, требуя повышения зарплат

Сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies возобновили забастовку на топливном складе предприятия, расположенном в коммуне Фейзен на востоке Франции, продолжая требовать повышения зарплат.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на сообщение представителя крупнейшего французского профсоюза CGT.

"Забастовка продлится минимум до понедельника", — сказал представитель CGT.

По его словам, в забастовке принимают участие примерно 130 сотрудников предприятия. Бастуют около 90% работников склада, ответственных за поставки топлива во всем регионе. Они начали стачку 27 сентября, требуя от правительства повысить им зарплаты минимум на 10% на фоне инфляции.

Как отметил телеканал BFM, из-за забастовки на 13% АЗС в стране наблюдаются перебои с поставками топлива.

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