Cотрудники TotalEnergies возобновили забастовку во Франции, требуя повышения зарплат

Сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies возобновили забастовку на топливном складе предприятия, расположенном в коммуне Фейзен на востоке Франции, продолжая требовать повышения зарплат.

Сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies возобновили забастовку на топливном складе предприятия, расположенном в коммуне Фейзен на востоке Франции, продолжая требовать повышения зарплат.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на сообщение представителя крупнейшего французского профсоюза CGT.

"Забастовка продлится минимум до понедельника", — сказал представитель CGT.

По его словам, в забастовке принимают участие примерно 130 сотрудников предприятия. Бастуют около 90% работников склада, ответственных за поставки топлива во всем регионе. Они начали стачку 27 сентября, требуя от правительства повысить им зарплаты минимум на 10% на фоне инфляции.

Как отметил телеканал BFM, из-за забастовки на 13% АЗС в стране наблюдаются перебои с поставками топлива.