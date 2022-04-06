Cостояние Трампа выросло за год на 25%

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа увеличилось за год с 2,4 млрд долларов США до 3 млрд долларов США, то есть на 25%.

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа увеличилось за год с 2,4 млрд долларов США до 3 млрд долларов США, то есть на 25%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел во вторник журнал Forbes.

По его сведениям, росту активов Трампа в немалой степени поспособствовало предпринимательство в технологической сфере. Согласно подсчетам Forbes, оно позволило ему увеличить капитал на 430 млн долларов США. В этой связи упоминается социальная сеть TRUTH Social, о создании которой экс-президент объявил в октябре 2021 года. Приложение стало доступно для скачивания в феврале текущего года, и в настоящее время у Трампа там 835 тыс подписчиков - менее 1% от числа, которое было у него в Twitter.

Отметим, что в 2016 году Forbes оценил состояние Трампа в 3,7 млрд долларов США, в 2017 году - в 3,1 млрд долларов США, в октябре 2020 года - в 2,5 млрд долларов США. Основным фактором сокращения состояния экс-президента в то время стало снижение стоимости принадлежащей ему недвижимости.