Cоратника Ассанжа приговорили в Эквадоре к тюремному заключению сроком на год

Суд в Эквадоре рассмотрел апелляцию прокуратуры по делу шведского подданного Улы Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Швед, подозревавшийся в совершении атаки на компьютерную систему, приговорен к тюремному зак

Суд в Эквадоре рассмотрел апелляцию прокуратуры по делу шведского подданного Улы Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Швед, подозревавшийся в совершении атаки на компьютерную систему, приговорен к тюремному заключению сроком один год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ТТ.

В начале прошлого года суд принял решение освободить Бини, но приговор был обжалован. В обвинительном заключении утверждалось, что швед, который живет в Эквадоре с 2013 года и, несмотря на знакомство с Ассанжем, отрицает какое-либо отношение к WikiLeaks, сотрудничал с двумя российскими хакерами и пытался "дестабилизировать Эквадор". По мнению прокуратуры, он взломал компьютерную систему государственной телекоммуникационной компании CNT.

Он был задержан в аэропорту Кито в апреле 2019 года, когда в Лондоне был арестован основатель WikiLeaks. Согласно заявлению Марии Паулы Ромо, занимавшей в то время пост главы МВД Эквадора, он "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству". Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks.

Бини 68 дней находился в тюрьме, был освобожден 21 июня 2019 года из-под стражи судом в провинции Пичинча, но его активы были заморожены, он по-прежнему оставался в Эквадоре, так как был обязан каждую неделю являться в суд, чтобы отчитываться о своем местонахождении.