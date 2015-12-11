Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Принятие соглашения по итогам климатической конференции в Париже откладывается. Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, участники дискуссий попросили дополнительное время на совещания и обещают представить проект договора завтра.

Накануне стороны сообщили, что в результате трудных дебатов уже достигли значительного прогресса.

За время переговоров объем соглашения сократился с 43 до 27 страниц, а количество спорных формулировок — с 900 до 50.

Все участники, как подчёркивается, уже согласились следовать главной заявленной цели: не допустить повышения средней температуры больше, чем на на два градуса по сравнению с концом XIX века.

Утрясаемые сейчас детали лежат в плоскости разделения ответственности и, самое главное, финансирования между отдельными государствами и организациями.

Планировалось, что конференция ООН по изменению климата завершит свою работу 11 декабря.