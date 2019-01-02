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    Трамп заявил, что ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил о том, что с нетерпением ждет встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, соответствующую запись американский лидер разместил на своей странице в Twitter.

    "Я тоже с нетерпением жду встречи с председателем (Госсовета КНДР) Ким (Чен Ыном), который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом", - заявил он, комментируя сообщения о том, что лидер КНДР сообщил о готовности встретиться с президентом США.

    2 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР.

    Второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в начале 2019 года.

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