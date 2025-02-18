Continental сократит 3000 рабочих мест в рамках оптимизации

Подразделение германской Continental AG в сфере автомобильных технологий оптимизирует глобальную сеть центров исследований и разработок (RD), стремясь урезать расходы.

Подразделение германской Continental AG в сфере автомобильных технологий оптимизирует глобальную сеть центров исследований и разработок (R&D), стремясь урезать расходы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе Continental.

Отмечается, что это приведет к сокращению около 3 тыс. рабочих мест, задействованных в R&D, до конца 2026 года. Менее половины сокращений придется на Германию.

По данным на 31 декабря 2024 года штат подразделения автомобильных технологий Continental составлял около 92 тыс. человек, из которых 31 тыс. приходилось на R&D. Таким образом, сокращения затронут примерно 10% сотрудников этого направления.

Целью Continental является сокращение расходов на R&D в автомобильном сегменте до менее 10% от выручки к 2027 году.

"Эти меры необходимы и отчасти обусловлены динамичной и сложной рыночной средой, поскольку отрасль проходит серьезную трансформацию в сторону технологий будущего", - говорится в пресс-релизе.