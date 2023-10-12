Condor Airlines выполнит два спецрейса для эвакуации граждан ФРГ из Израиля 15 октября

Германская авиакомпания Condor Airlines планирует выполнить два специальных рейса для эвакуации граждан Германии из Израиля в воскресенье.

Германская авиакомпания Condor Airlines планирует выполнить два специальных рейса для эвакуации граждан Германии из Израиля в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель авиаперевозчика сказал, что два самолета Airbus общей вместимостью чуть менее 500 пассажиров должны вылететь из города Акаба в Иордании недалеко от израильской границы. Авиакомпания, как указал представитель, находится в тесной координации с Министерством иностранных дел Германии.

В настоящее время вывозные рейсы из Израиля осуществляет германская авиакомпания Lufthansa. Всего на четверг и пятницу запланировано восемь рейсов. Как ранее сообщал телеканал NTV со ссылкой на МИД ФРГ, порядка 5,8 тыс. граждан Германии обратились в посольство страны в Израиле за помощью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.