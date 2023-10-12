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Condor Airlines выполнит два спецрейса для эвакуации граждан ФРГ из Израиля 15 октября

Condor Airlines выполнит два спецрейса для эвакуации граждан ФРГ из Израиля 15 октября Германская авиакомпания Condor Airlines планирует выполнить два специальных рейса для эвакуации граждан Германии из Израиля в воскресенье.
Другие страны
12 октября 2023 г. 17:18
Condor Airlines выполнит два спецрейса для эвакуации граждан ФРГ из Израиля 15 октября

Германская авиакомпания Condor Airlines планирует выполнить два специальных рейса для эвакуации граждан Германии из Израиля в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель авиаперевозчика сказал, что два самолета Airbus общей вместимостью чуть менее 500 пассажиров должны вылететь из города Акаба в Иордании недалеко от израильской границы. Авиакомпания, как указал представитель, находится в тесной координации с Министерством иностранных дел Германии.

В настоящее время вывозные рейсы из Израиля осуществляет германская авиакомпания Lufthansa. Всего на четверг и пятницу запланировано восемь рейсов. Как ранее сообщал телеканал NTV со ссылкой на МИД ФРГ, порядка 5,8 тыс. граждан Германии обратились в посольство страны в Израиле за помощью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

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Версия на английском языке Germany to repatriate citizens from Israel

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