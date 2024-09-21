Cоцсеть X назначила представителя в Бразилии после запрета платформы в стране

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску соцсеть X назначила официального представителя в Бразилии.

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску соцсеть X назначила официального представителя в Бразилии.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов компании.

Это было одним из требований Верховного суда страны, которые X должна выполнить, чтобы получить разрешение на работу на территории республики.

Представляющие компанию юристы Андре Зонаро и Серджо Розенталь сообщили, что официальным представителем X в Бразилии станет Ракель Де Оливейра Консейсан.

Напомним, что 17 августа социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры. 29 августа судья Алешандри ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Однако глава X отказался подчиниться этим требованиям, после чего 30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети в стране.