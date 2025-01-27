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Coca-Cola отзывает продукцию в Европе из-за высокого содержания хлоратов

Coca-Cola отзывает продукцию в Европе из-за высокого содержания хлоратов Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерняя компания пищевого гиганта The Coca-Cola Company, объявила о массовом отзыве своей продукции с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии из-за повышенного содержания хлорат
Другие страны
27 января 2025 г. 22:24
Coca-Cola отзывает продукцию в Европе из-за высокого содержания хлоратов

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, дочерняя компания пищевого гиганта The Coca-Cola Company, объявила о массовом отзыве своей продукции с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии из-за повышенного содержания хлоратов.

Как передает Report, об этом Agence France-Presse сообщили в компании.

"У нас нет точных цифр, но очевидно, что речь идет о значительном количестве", - отметили представители Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

По их данным, меры касаются марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico в банках и бутылках, находящихся в обороте с конца ноября 2024 года. Компания уточнила, что проблема была выявлена в ходе проверки качества напитков на соблюдение нормативных требований к производству в Генте.

Большая часть не соответствующей стандартам продукции уже выведена из оборота или не допущена на рынки, над изъятием остальной партии компания работает с властями указанных стран, отмечает агентство.

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