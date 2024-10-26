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Coca-Cola отзовет десятки миллионов бутылок из-за опасных частиц

Coca-Cola отзовет десятки миллионов бутылок из-за опасных частиц Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра.
Другие страны
26 октября 2024 г. 00:19
Coca-Cola отзовет десятки миллионов бутылок из-за опасных частиц

Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра.

Как передает Report со ссылкой на Austria Presse Agentur, причиной стали риски попадания внутрь опасных частиц.

Есть вероятность, что в небольшое количество бутылок могли попасть фрагменты металла, приводит издание комментарий компании. Такие риски возникли из-за сбоя на производстве: судя по всему, в процессе розлива лимонада сломалось сито.

Употребление такой продукции может нанести вред здоровью, поэтому компания решила изъять всю партию. Под отзыв попали напитки Coke, Fanta, Sprite и MezzoMix со сроком годности от 4 февраля по 12 апреля 2025 года. Это первый настолько масштабный отзыв продукции в Австрии. На данный момент пострадавших вследствие употребления напитка нет.

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