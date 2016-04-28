CNN: Высоту ограды вокруг Белого дома планируется увеличить на полтора метра

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Охрана президента США планирует увеличить высоту ограды вокруг Белого дома на полтора метра и довести ее до 3,35 метра.

Как передает Report, по сообщению вашингтонского канала телекомпании CNN, об этом свидетельствует аудиозапись брифинга для законодателей, на котором обсуждались соответствующие планы.

5 мая данная инициатива должна быть вынесена на рассмотрение так называемой комиссии по развитию национальной столицы, чье согласие необходимо для ее реализации.

Сейчас высота ограды вокруг Белого дома составляет 1,83 метра. Практика показывает, что для многих нарушителей порядка такая преграда вполне преодолима.

"Нынешняя ограда просто не отвечает современным требованиям, - заявил на брифинге представитель Секретной службы США, отвечающей за охрану высших должностных лиц страны, Том Доэрти. - Мы и раньше об этом предупреждали, но теперь это становится ясным со все большей и большей наглядностью".

Поэтому охрана предлагает поставить вокруг Белого дома ограждение высотой 3,35 метра. Оно должно быть закреплено на новом бетонном основании, то есть планируется построить специальный фундамент.

Прутья ограды, по плану, должны быть оснащены длинными острыми наконечниками. Нынешние штыри, установленные в прошлом году и сравниваемые с "заостренными карандашами", охрана считает недостаточными.

Конкретные сроки выполнения работ пока не определены, но предполагается, что они должны быть развернуты до начала 2018 года.