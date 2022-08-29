CNN: ВСУ отбили четыре села на юге

Украинские защитники отбили от военных РФ два села возле Херсона и два - возле Высокополья.

Украинские защитники отбили от военных РФ два села возле Херсона и два - возле Высокополья.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника издания среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.

"Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они сбежали. За ними бежал российский десант", - сказал он.

Военный отметил, что украинские военные прорвали российскую оборону в трех местах и освободили четыре населенных пункта.

Источник сообщил, что названия сел - Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.