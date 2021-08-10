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CNN: вопрос передачи налоговых деклараций Трампа Конгрессу будет решен 8 ноября

CNN: вопрос передачи налоговых деклараций Трампа Конгрессу будет решен 8 ноября Министерство финансов США не сможет передать в Конгресс налоговые декларации экс-президента страны Дональда Трампа до ноября.
Другие страны
10 августа 2021 г. 11:23
CNN: вопрос передачи налоговых деклараций Трампа Конгрессу будет решен 8 ноября

Министерство финансов США не сможет передать в Конгресс налоговые декларации экс-президента страны Дональда Трампа до ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее данным, федеральный суд планирует выслушать возражения адвокатов Трампа против передачи его деклараций законодательному органу 8 ноября. До этого времени никаких важных решений по делу не ожидается.

Ранее Минюст США, который также выполняет функции генеральной прокуратуры, постановил передать налоговые декларации республиканца комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса. Адвокат Трампа Рональд Фискетти выступил против на основании того, что "в деле нет свидетельств каких-либо нарушений".

Трамп под разными предлогами отказывался публиковать свои налоговые декларации, хотя его политические оппоненты еще со времен президентской гонки 2016 года требовали от него сделать это. Регулирующие органы проводят проверки деятельности принадлежащих ему компаний. По словам экс-президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь в размере 1,5 тыс. долларов. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

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Версия на английском языке CNN: Biden administration won’t be turning over Trump’s tax returns to House until November

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