CNN узнал исполнителей терактов на Шри-Ланке

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Двое террористов-смертников, которые принимали участие в атаках на церкви и гостиницы Шри-Ланки, были сыновьями основателя Ishana Exports, крупнейшего экспортёра специй из азиатской страны.

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что атаки, в частности, осуществили Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим, которые приходились сыновьями основателю Ishana Exports Мохамеду Ибрагиму. На телеканале добавили, что сама компания называет себя крупнейшим предприятием Коломбо, которое экспортирует специи из Шри-Ланки.

По данным CNN, Мохамед Ибрагим был одним из "дюжин" задержанных после взрывов на Шри-Ланке.

Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой - в Дехивале на западе острова, восьмой - в пригороде Коломбо. Ещё одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике. В результате взрывов погибли 359 человек.

Были задержаны 40 подозреваемых. Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.