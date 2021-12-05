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CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка

CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка Американский телеканал CNN принял решение уволить телеведущего Криса Куомо - брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который ушел со своего поста из-за обвинений в домогательствах.
Другие страны
5 декабря 2021 г. 03:36
CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка

Американский телеканал CNN принял решение уволить телеведущего Криса Куомо - брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который ушел со своего поста из-за обвинений в домогательствах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба телеканала.

В начале этой недели Куомо был отстранен на неопределенный срок на время расследования того, что помогал своему брату в период разбирательств по делу о домогательствах. "Мы наняли уважаемую юридическую фирму для проведения расследования и уволили его", - говорится в сообщении, решение телеканала вступает в силу немедленно.

В компании также отметили, что в ходе выяснения деталей дела появилась дополнительная информация и, несмотря на увольнение, расследование будет продолжено.

Отметим, что 51-летний Крис Куомо работал на телеканале с 2013 года и на протяжение последних трех лет вел авторскую новостную программу в вечернее время. До работы на CNN он был корреспондентом, экспертом и ведущим на других ведущих американских телеканалах - ABC, NBC и Fox News.

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