CNN: У США заканчиваются системы вооружения и боеприпасы для Украины

У США заканчиваются системы вооружений и боеприпасы, которые можно передать Украине.

У США заканчиваются системы вооружений и боеприпасы, которые можно передать Украине.

Как передает Report , об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников, которые "непосредственно осведомлены" о ситуации.

Один из них отметил, что запасы истощились из-за постоянной отправки в Киев в течение девяти месяцев, поскольку общее количество избыточных запасов армии США "конечно".

В частности, речь идет о боеприпасах "натовского" калибра 155-мм, а также о переносных зенитных ракетных комплексах "Стингер".

Кроме того, источники CNN выражают обеспокоенность темпами производства ракет "земля-земля" GMLRS, противорадиолокационных ракет HARM и противотанковых переносных ракетных комплексов Javelin.

При этом чиновники подчеркнули, что поставки в Украину не затрагивают запасы, которые влияют на боеготовность армии США, поскольку каждая поставка оценивается с точки зрения ее влияния на стратегические резервы.

Кроме того, европейские союзники не могут в достаточной мере удовлетворить украинские военные запросы из-за необходимости поддерживать снабжение своих сил, отмечают собеседники телеканала.

"Мы думали, что эта война закончится через несколько дней, но теперь могут пройти годы. В то время, когда глобальные цепочки поставок разрушаются, Западу будет очень трудно удовлетворить спрос на таком очень высоком уровне", - приводит CNN слова члена палаты представителей Майкла Куигли, который входит в комитет по разведке.