CNN: Трамп соберет кабинет министров для обсуждения удара Израиля по Ирану

Трамп созывает заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие несколько часов созовет заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по территории Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

"Нам сообщили, что Дональд Трамп созывает сегодня вечером заседание на уровне кабинета министров в связи с этими превентивными ударами по Ирану. Информация об этом поступила от чиновника в Белом доме", - сказал журналист CNN в прямом эфире.

Как отмечается, "главное внимание на заседании будет уделено реакции США на атаку".