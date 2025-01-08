О нас

CNN: Трамп рассматривает введение экономического ЧП для оправдания новых пошлин

CNN: Трамп рассматривает введение экономического ЧП для оправдания новых пошлин Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения для юридического обоснования введения универсальных пошлин на торговлю с союзниками и противниками США.
Другие страны
8 января 2025 г. 21:45
CNN: Трамп рассматривает введение экономического ЧП для оправдания новых пошлин

Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения для юридического обоснования введения универсальных пошлин на торговлю с союзниками и противниками США.

Как передает Report, об этом сообщили CNN четыре источника.

По утверждению телеканала, эта мера рассматривается как часть его плана по перезагрузке глобального торгового баланса во время второго президентского срока.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который дает президенту широкие полномочия управлять импортом в условиях национального кризиса. Закон позволяет вводить пошлины без строгой необходимости доказывать их обоснованность с точки зрения национальной безопасности, что, по словам источников, особенно привлекает Трампа.

Отмечается, что на данный момент окончательное решение об объявлении чрезвычайного положения не принято. Команда Трампа продолжает изучать иные юридические способы поддержки тарифной политики, предложенной в ходе предвыборной кампании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
7 января 2025 г. 23:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi