CNN: Трамп рассматривает введение экономического ЧП для оправдания новых пошлин

Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения для юридического обоснования введения универсальных пошлин на торговлю с союзниками и противниками США.

Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения для юридического обоснования введения универсальных пошлин на торговлю с союзниками и противниками США.

Как передает Report, об этом сообщили CNN четыре источника.

По утверждению телеканала, эта мера рассматривается как часть его плана по перезагрузке глобального торгового баланса во время второго президентского срока.

Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу задействовать Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который дает президенту широкие полномочия управлять импортом в условиях национального кризиса. Закон позволяет вводить пошлины без строгой необходимости доказывать их обоснованность с точки зрения национальной безопасности, что, по словам источников, особенно привлекает Трампа.

Отмечается, что на данный момент окончательное решение об объявлении чрезвычайного положения не принято. Команда Трампа продолжает изучать иные юридические способы поддержки тарифной политики, предложенной в ходе предвыборной кампании.