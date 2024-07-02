CNN: Трамп опережает Байдена в рейтинге одобрения после дебатов

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена после неуверенного выступления на первых президентских дебатах достиг нового минимума.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена после неуверенного выступления на первых президентских дебатах достиг нового минимума.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса телекомпании CNN.

Опрошенные отдают предпочтение бывшему президенту Дональду Трампу, который опережает своего конкурента на 6 пунктов - 49% к 43%. Кроме того, три четверти американских избирателей считают, что у Демократической партии было бы больше шансов занять президентское кресло в 2024 году, если бы их кандидатом на выборах был не Байден, отмечает CNN.

Вместе с тем телекомпания утверждает, что Трамп по-прежнему сохраняет преимущество в 10 пунктов в опросе, проведенном среди независимых избирателей - 44% против 34%.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.