CNN: Трамп официально получил необходимое для победы число голосов выборщиков

Избранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на президентских выборах.

Избранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на президентских выборах.

Как передает Report , об этом сообщает телекомпания CNN.

Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас на заседании во вторник. Несмотря на победу на выборах 5 ноября, его победа была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков.

Трамп набирает 304 голоса при необходимых 270. Его соперница Камала Харрис - 167.