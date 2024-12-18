О нас

CNN: Трамп официально получил необходимое для победы число голосов выборщиков

CNN: Трамп официально получил необходимое для победы число голосов выборщиков Избранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на президентских выборах.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 03:22
CNN: Трамп официально получил необходимое для победы число голосов выборщиков

Избранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на президентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания CNN.

Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас на заседании во вторник. Несмотря на победу на выборах 5 ноября, его победа была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков.

Трамп набирает 304 голоса при необходимых 270. Его соперница Камала Харрис - 167.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке CNN: Tramp qalib gəlmək üçün lazımi sayda seçici səsini toplayıb

Экслюзивные новости

Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi