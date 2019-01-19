CNN: Трамп не планирует объявлять в США чрезвычайное положение из-за шатдауна

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пока не планирует объявлять в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства из-за разногласий с Конгрессом по поводу строительства барьера на границе с Мексикой, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Д.Трамп ранее заявил, что сегодня он выступит из Белого дома со специальным обращением, посвященным бюджетному кризису. Многие местные комментаторы поспешили предположить, что президент намерен объявить режим ЧП в стране с тем, чтобы использовать бюджетные средства Пентагона для строительства стены, однако, как сообщила CNN, американский президент пока не планирует этого делать.

По данным источников телекомпании, Трамп в ходе своего выступления намерен обратиться к демократам с предложением, нацеленным на то, чтобы положить конец нынешнему бюджетному кризису и восстановить работу правительства.

При этом американский лидер не планирует отказываться от планов сооружения стены на границе с Мексикой, в связи с чем, как считают источники CNN в Белом доме, на переговорах с демократами вряд ли можно будет рассчитывать на прогресс.

Отметим, что 22 декабря правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования в результате провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.

Д.Трамп размышляет над введением режима чрезвычайного положения на границе, чтобы обойти конгресс и попытаться профинансировать стену.