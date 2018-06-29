CNN: Трамп на встрече в Хельсинки предложит Путину сделку по Сирии

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки планирует предложить ему сделку по Сирии, которая ускорит вывод американских войск из зоны конфликта. Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Ожидается, что президенты обсудят ситуацию в юго-западных районах Сирии, где армия Башара Асада ведет наступление на поддерживаемых США повстанцев.

Отмечается, что Трамп предложит передать эти территории сирийским властям при поддержке России. Взамен американских лидер хочет получить право на свободный выход сил оппозиции в другие регионы.

Отметим, что Путин и Трамп встретятся 16 июня в Хельсинки. Ожидается, что встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет.