CNN: Трамп изучает возможность нанести удары по наркокартелям в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанести удары по наркокартелям, которые, по версии Вашингтона, базируются на территории Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, такие планы являются частью более масштабного курса американской администрации, направленного на ослабление позиций президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Окончательное решение еще не принято, отметила телекомпания.

Согласно данным CNN, некоторые американские чиновники рассчитывают, что нанесенный на этой неделе удар по судну близ берегов Венесуэлы и потенциальные будущие удары по наркоторговцам окажут давление на окружение Мадуро и заставят задуматься о смене власти.

"Предпочтительно, чтобы Мадуро догадался покинуть пост самостоятельно. Затем ему намекнут: "Вы хотите пойти по легкому или сложному пути?" - сказал один из источников телекомпании.

Ранее Трамп заверил, что Вашингтон не ведет речь о свержении правительства в Каракасе.