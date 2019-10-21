CNN: Трамп играет в “русскую рулетку“ в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал играть в “русскую рулетку”, когда вывел войска страны из Сирии.

Как передает Report, c таким мнением выступила аналитик телеканала CNN Сэм Виноград.

Она сравнила действия Трампа с азартной игрой, так как он поручил опасным игрокам ключевые цели национальной безопасности США после отвода войск из Сирии.

“Этим шагом США не выигрывают в конкурсах по надежности”,- подчеркивает Виноград.

По ее мнению, это решение Трампа было безрассудным и может отразиться на будущем страны.

Кроме того, вывод войск из Сирии позволил подорвать авторитет США.

“Этот шаг также означает, что многие из наших прежних основных приоритетов… теперь находятся в руках некоторых весьма подозрительных лидеров”, — заключила аналитик.