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CNN: Трамп даст показания ФБР по делу о покушении

CNN: Трамп даст показания ФБР по делу о покушении Бывший президент США Дональд Трамп согласился дать показания ФБР о попытке покушения на него в штате Пенсильвания.
Другие страны
29 июля 2024 г. 20:48
CNN: Трамп даст показания ФБР по делу о покушении

Бывший президент США Дональд Трамп согласился дать показания ФБР о попытке покушения на него в штате Пенсильвания.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что дача показаний потерпевшими в подобных делах является стандартной процедурой, однако ведомство не имеет права принуждать к этому потерпевшего, беседа проводится на добровольной основе.

Информации о дате проведения допроса Трампа пока не приводится.

Стрелявший, указывает телеканал, перед совершением преступления изучал информацию о резонансных покушениях на лидеров стран. Помимо этого, сообщили в ФБР, злоумышленник с весны 2023 года совершил более 25 покупок, связанных с огнестрельным оружием, также он покупал компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

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Версия на английском языке FBI to ask for Trump’s ‘perspective’ in shooting probe witness interview

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