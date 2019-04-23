​CNN: Tesla планирует запустить службу беспилотного такси в 2020 году

Компания Tesla планирует в 2020 году запустить в США службу беспилотного такси. Об этом, как сообщила телекомпания CNN, заявил основатель компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем запуск первых роботакси без водителя в следующем году. Уверен, мы где-нибудь получим соответствующее разрешение", - приводит телеканал высказывание предпринимателя.

По словам Маска, с этой целью компания создаст отдельный автопарк. При этом владельцы автомобилей Tesla также смогут за деньги сдавать свои машины под услуги такси. Предприниматель утверждает, что такая опция позволит владельцам электромобилей зарабатывать до $30 тыс. ежегодно.

Маск посетовал на то, что его прогнозы не всегда исполняются в намеченный срок. "Но я работаю над этим. И команда Tesla тоже над этим работает", - подчеркнул он.