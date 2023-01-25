О нас

CNN: США завершают подготовку плана по отправке Украине примерно 30 танков Abrams

CNN: США завершают подготовку плана по отправке Украине примерно 30 танков Abrams США завершают подготовку плана по отправке примерно 30 танков Abrams в Украину.
Другие страны
25 января 2023 г. 19:43
CNN: США завершают подготовку плана по отправке Украине примерно 30 танков Abrams

США завершают подготовку плана по отправке примерно 30 танков Abrams в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По информации источников CNN, США также планируют отправить Украине небольшое количество эвакуационных машин, которые необходимы для помощи в ремонте танков на поле боя или их вывоза для дальнейшего обслуживания в другом месте.

Объявление администрации президента США Джо Байдена об отправке танков может быть сделано уже на этой неделе, отмечает телеканал.

При этом сроки фактической доставки танков до сих пор неясны, обычно требуется несколько месяцев, чтобы обучить войска эффективному использованию танков, пишет CNN.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Украины
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Украины
18 января 2023 г. 22:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi