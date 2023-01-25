CNN: США завершают подготовку плана по отправке Украине примерно 30 танков Abrams

США завершают подготовку плана по отправке примерно 30 танков Abrams в Украину.

США завершают подготовку плана по отправке примерно 30 танков Abrams в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По информации источников CNN, США также планируют отправить Украине небольшое количество эвакуационных машин, которые необходимы для помощи в ремонте танков на поле боя или их вывоза для дальнейшего обслуживания в другом месте.

Объявление администрации президента США Джо Байдена об отправке танков может быть сделано уже на этой неделе, отмечает телеканал.

При этом сроки фактической доставки танков до сих пор неясны, обычно требуется несколько месяцев, чтобы обучить войска эффективному использованию танков, пишет CNN.