CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Американские власти заявили о намерении выслать из страны более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в Соединенных Штатах, в связи со стрельбой в штате Флорида.

Как передает Report, oб этом сообщает CNN.

6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь, убив трех человек и ранив восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия полицейскими.

После случившегося власти Соединенных Штатов провели проверки в отношении проходящих в стране военную подготовку саудовцев, которых насчитывается около 850 человек.

Как сообщает телеканал, военнослужащие не обвиняются в пособничестве нападавшему. По информации источников телеканала, некоторые из обучающихся обвиняются в связях с экстремистскими движениями, другие - в хранении детской порнографии.Представители ФБР и министерства юстиции США от комментариев отказались, отмечает телеканал.