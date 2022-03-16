CNN: США планируют расширить санкции против России

США планируют в скором времени значительно расширить список санкций в отношении России.

США планируют в скором времени значительно расширить список санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации источников, санкции затронут высокопоставленных российских чиновников, в том числе людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Список лиц, которые попадут под санкции, готовится с учетом предложений президента Украины Владимира Зеленского, которые он представил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора на прошлой неделе, заявил телеканалу источник.