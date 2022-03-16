О нас
Аудио новости

CNN: США планируют расширить санкции против России

CNN: США планируют расширить санкции против России США планируют в скором времени значительно расширить список санкций в отношении России.
Другие страны
16 марта 2022 г. 20:40
CNN: США планируют расширить санкции против России

США планируют в скором времени значительно расширить список санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации источников, санкции затронут высокопоставленных российских чиновников, в том числе людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Список лиц, которые попадут под санкции, готовится с учетом предложений президента Украины Владимира Зеленского, которые он представил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора на прошлой неделе, заявил телеканалу источник.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CNN: US plans to expand sanctions against Russia

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi