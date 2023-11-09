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CNN: США напрямую сообщили Ирану, что не стремятся к эскалации в регионе

CNN: США напрямую сообщили Ирану, что не стремятся к эскалации в регионе США предприняли "дополнительные усилия, чтобы напрямую сообщить Ирану", что Вашингтон не стремится к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 08:12
CNN: США напрямую сообщили Ирану, что не стремятся к эскалации в регионе

США предприняли "дополнительные усилия, чтобы напрямую сообщить Ирану", что Вашингтон не стремится к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщается со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Это произошло после того, как Пентагон объявил об авиаударе по оружейному складу в Сирии, который, по данным ведомства, использовался силами иранского Корпуса стражей исламской революции. США заявили, что это было ответом на практически ежедневные нападения поддерживаемых Ираном группировок на американские войска в регионе.

"В свете усиления напряженности, вызванной продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС, мы предприняли дополнительные меры по установлению прямых контактов с Ираном, связанными с ним группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами, - заявил источник CNN. - Мы пытаемся донести, что наши действия не означают изменения подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС, и у нас нет намерений эскалации регионального конфликта".

Представитель Пентагона также сообщил, что США разместили дополнительные батареи Patriot на своих базах на Ближнем Востоке в связи с атаками поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии.

Напомним, что Пентагон ранее объявил о переброске комплексов Patriot из США на Ближний Восток, но не раскрыл ни их количество, ни пункт назначения.

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Версия на английском языке CNN: US directly told Iran it doesn’t seek escalation in region
Версия на азербайджанском языке CNN: ABŞ İrana regionda gərginliyə can atmadığını birbaşa bildirib

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