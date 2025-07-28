CNN: США израсходовали четверть запасов перехватчиков THAAD во время 12-дневной войны Израиля и Ирана

CNN: США израсходовали четверть запасов перехватчиков THAAD во время 12-дневной войны Израиля с Ираном

Соединенные Штаты Америки израсходовали около 25% своего арсенала перехватчиков THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) во время 12-дневного конфликта между Израилем и Ираном в июне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CNN.

“ Американские войска выпустили от 100 до 150 перехватчиков для отражения массированного баллистического удара со стороны Тегерана (по Израилю - ред.). Всего в распоряжении США находится семь батарей THAAD, из которых две были развернуты на территории Израиля”, - сообщил источник телеканала.

Такое интенсивное применение комплексов за короткий период, по мнению экспертов, выявило проблемы в обеспечении и восстановлении стратегических запасов США.

В 2023 году США произвели всего 11 перехватчиков THAAD, а в текущем финансовом году ожидается поставка еще лишь 12 единиц.

THAAD - это мобильная система, способная поражать и уничтожать баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности как в атмосфере Земли, так и за ее пределами на конечном участке полtта. Каждая батарея обслуживается 95 американскими военнослужащими. Каждая батарея оснащена 6 пусковыми установками и 48 ракетами-перехватчиками.