CNN: США готовят новый пакет мер безопасности для Украины

Соединенные Штаты Америки готовят еще один пакет мер безопасности для Украины на сумму 800 миллионов долларов.

Соединенные Штаты Америки готовят еще один пакет мер безопасности для Украины на сумму 800 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Пока подробности нового пакета помощи до сих пор обсуждаются и могут измениться, но ранее президент США Джозеф Байден сказал, что США планируют отправить больше артиллерии в Украину.

Один высокопоставленный чиновник из администрации Байдена сказал, что новый пакет может быть одобрен в течение следующих 36 часов, хотя другой чиновник отметил, что временные рамки не ограничены и что это может произойти в течение ближайших дней.

Второй чиновник отметил, что объем помощи может также измениться в последнюю минуту.

О новом пакете помощи стало известно через неделю после того, как администрация Байдена предоставила разрешение на выделение 800 млн евро на помощь безопасности, в которую впервые со времени начала российского вторжения вошла артиллерия и контрбатарейные радары.

Третий чиновник заявил, что администрация Байдена работает, чтобы поставить помощь в Украину как можно скорее, поскольку имеет убеждение, что в войне наступила критическая стадия и дальнейшая помощь США может переломить ситуацию, когда большее агрессивное наступление РФ начнется на востоке Украины.