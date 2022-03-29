CNN: США фиксируют начало отвода российских войск от Киева

Россия уменьшает боевую активность своих захватнических войск возле Киева.
Как передает Report, об этом сообщает
В частности, США фиксируют, как происходят перемещения войск: российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на достигнутых позициях на юге и востоке Украины.
При этом, как сказал один чиновник США, Россия прикроет отход войск бомбардировками Киева с воздуха и с помощью артиллерии. Чиновники США предостерегают, что Россия может всегда вернуть силы, если этому будут способствовать боевые условия.
В США видят в этом долгосрочный ход, поскольку Россия сталкивается с неудачей продвижения на севере от Киева.