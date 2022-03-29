CNN: США фиксируют начало отвода российских войск от Киева

Россия уменьшает боевую активность своих захватнических войск возле Киева.

Россия уменьшает боевую активность своих захватнических войск возле Киева.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на двух должностных лиц США.

В частности, США фиксируют, как происходят перемещения войск: российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на достигнутых позициях на юге и востоке Украины.

При этом, как сказал один чиновник США, Россия прикроет отход войск бомбардировками Киева с воздуха и с помощью артиллерии. Чиновники США предостерегают, что Россия может всегда вернуть силы, если этому будут способствовать боевые условия.

В США видят в этом долгосрочный ход, поскольку Россия сталкивается с неудачей продвижения на севере от Киева.